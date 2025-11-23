De candela. Nunca antes dos equipos de la región Junín llegaron a la última fecha peleando, en paralelo, por un cupo a la Copa Sudamericana. Hoy, domingo 23 de noviembre, desde las 15:00 horas, Sport Huancayo y ADT de Tarma disputarán partidos decisivos que pueden marcar un hecho histórico para el fútbol del centro del país. En Huancayo, el “Rojo Matador” recibirá en el estadio IPD de Huancayo al equipo de Cusco FC, en un duelo directo por la anhelada clasificación.

El Rojo Matador y ADT llegan igualados con 48 puntos, por lo que la victoria es la única garantía. “Somos conscientes de que solo nos queda ganar. Felizmente el plantel está completo para nuestro último partido y estamos muy cerca de clasificar a la Sudamericana”, expresó el DT de Sport Huancayo, Richard Pellejero, confiado en el rendimiento de su equipo.

El cuadro huancaíno saldrá al campo con: Ángel Zamudio; Johan Madrid, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Javier Sanguinetti; Nahuel Luján, Ronal Huaccha y Janio Pósito. Del otro lado, el técnico Miguel Rondelli, de Cusco FC, tampoco se guardará nada. El club imperial peleará por asegurar el segundo lugar y evitar complicaciones.

Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en Cutervo, el ADT de Tarma visitará a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado.

Los tarmeños también dependen de sí mismos para soñar con la clasificación internacional. Su once probable será: Éder Hermoza; John Narváez, Jhair Soto, Gustavo Dulanto, Fernando Bersano; Gerson Barreto, Ángel Pérez; Ademar Robles; D’Alessandro Montenegro, Joao Rojas y Nazareno Bazán.

El entrenador de Comerciantes Unidos, Claudio Biagio, adelantó que su equipo no regalará nada pese a no pelear puestos internacionales. “Será un partido emocionante”, señaló, remarcando que buscarán cerrar el torneo con una victoria ante su gente.

La región Junín vivirá así una tarde de infarto. Dos partidos, dos ciudades y una misma ilusión: llevar nuevamente al centro del país a una competencia internacional. Las miradas estarán divididas, pero el sueño es compartido.