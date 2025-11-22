Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 permiten el ingreso gratuito del público a todas las competencias con el objetivo de impulsar el deporte y alentar a los atletas nacionales.

El evento reune a más de 4,000 deportistas de 15 delegaciones, quienes competirán en 65 disciplinas en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. En la edición anterior, Perú lideró el medallero con 114 preseas.

La vigésima edición cuenta con la participación de los países bolivarianos como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; además de invitados como Costa Rica, Jamaica, Guatemala, Uruguay y otros, lo que garantiza un alto nivel competitivo y la aparición de nuevas figuras.

Las sedes estarán distribuidas entre Lima y Ayacucho , con escenarios como la Costa Verde, La Videna, el Estadio Nacional y el Centro de Convenciones Andrés Avelino Cáceres.

Los Juegos Bolivarianos 2025 también servirán como preparación para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, permitiendo a los deportistas evaluar su rendimiento y fortalecer su experiencia internacional.