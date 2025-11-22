El Poder Judicial concedió una medida cautelar a Alianza Lima y suspendió de manera provisional el pago de la multa de 450 UIT -equivalente a 2.4 millones de soles- impuesta por el apagado de luces en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como “Matute” durante la final de vuelta del torneo 2023 frente a Universitario de Deportes.

La decisión fue emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima. Con esta medida, el club blanquiazul obtiene un respiro en la carga económica que debía asumir tras la sanción del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la cual derivaba de la resolución emitida en julio de 2025.

La suspensión detiene temporalmente cualquier procedimiento de cobro o ejecución relacionado con dicha resolución.

El documento judicial precisa que los efectos de la Resolución N.° 2189-2025/SPC-INDECOPI quedan en pausa hasta que se resuelva el proceso principal. Así, Alianza Lima queda exonerado, por el momento, de cumplir con el pago de la multa mientras continúa la revisión del caso.