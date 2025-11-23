Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ullilen, representantes de Perú, conquistaron en tiro deportivo por equipos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La competencia se realizó en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

El team peruano se alzó con el primer lugar en la modalidad de pistola de aire 10 m equipos masculinos, demostrando destacar en pruebas de precisión. En segundo lugar, quedó Colombia y Venezuela en el tercer lugar.

Con este resultado, Perú se consagró como un equipo de tiradores que tiene disciplina, estrategia y constancia. El triunfo demostró una vez más la coordinación y preparación del team frente a rivales de talla internacional.

Cabe mencionar que los peruanos son integrantes del Programa Lima 2027 y del Programa de Apoyo al Deportista del IPD. Los deportistas alcanzaron un total imponente de 1677.0 puntos, superando con autoridad a Colombia (1671.0) y Venezuela (1651.0).

No solo brillaron en la final, sino que arrasaron desde la clasificatoria, confirmando su dominio y la precisión que viene consolidando esta disciplina en el Perú.

Asimismo, en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Marko continuará participando en la pistola tiro rápido masculino por equipos, pistola individual masculino y pistola de aire mixto.