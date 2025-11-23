Los hermanos Alex y Raúl Garayar se unen con Cristian Tovar para representar a la región Piura en la competencia de resistencia más importante del país; “Las 6 horas peruanas” que se realizará el próximo sábado 29 en el Autódromo La Chutana al sur de Lima.

Con un equipo unido, competitivo y con identidad propia, “Garayar Racing Team” quedó listo para dejar huella en el Autódromo y demostrar la calidad del automovilismo del norte del Perú, llevando todo su equipo, con auxilio mecánico de Alfredo Abad.

PUEDES VER: Pilotos dejan en alto al Perú y a la región Piura

CAMPEONES

Los hermanos Garayar han participado 6 veces en la competencia “Caminos del Inca” en los años 1995, 96, 97, 98, 2000 y 2001 y son la mejor carta de presentación habiendo ganado varias carreras y codeándose con destacados corredores a nivel nacional.

“ Junto a mi hermano tenemos más de 10 veces corriendo las 6 horas peruanas . La última vez fue en el año 2023, donde quedamos 2do. lugar en la categoría 1600. En los años 2021 y 2022, nos ubicamos terceros en la misma categoría y ahora vamos con la mentalidad y el espíritu de subir al podio de campeones ”, dijo Alex Garayar.

También recordó que ganó el campeonato de rompe motores en Trujillo donde fueron campeones y también en “las 2 horas de Trujillo”, pruebas consideradas como las segundas después del Campeonato Nacional Automotriz.

MIRA ESTO: Piurano viajó a Bolivia, junto a la Selección Peruana de Natación

COMPETENCIA.

El Autódromo La Chutana será el escenario de una de las competencias más emblemáticas del automovilismo nacional y reunirá a los mejores pilotos del país y del extranjero en una jornada llena de adrenalina, estrategia y trabajo en equipo..

Hasta el momento son 20 equipos ya confirmados y prometen una batalla intensa en las pistas entre fierros y la pasión por el motor, donde destaca Daniella Oré, joven promesa del automovilismo peruano que viene de competir en la Fórmula Nacional Argentina junto a su padre Oscar.