Un fin de semana de mucho rally y de pura adrenalina vivieron los pilotos piuranos en tres competencias de automovilismo, una de ellas a nivel internacional, dejando en alto a nuestra región y al país entero.

La fiesta comenzó el viernes en un rally de aceleración en Castilla, donde varios pilotos participaron, entre los más destacados Paul Mogollón, Hugo Martins, Jorge Montero y Junior Bustamante, quien logró el segundo puesto en la categoría la T1 Integral, lugar que también ocupó en la competencia de piques en el distrito de Paimas.

INTERNACIONAL

La fiesta continúo el sábado en el cantón ecuatoriano de Zapotillo, en la ribera del Río Catamayo, donde los piuranos Jorge Montero y Hugo Martín en la categoría T-4, arribaron en los primeros lugares.

Mientras tanto la dupla conformada por Jorge Bustamante y su hijo Junior arribaron en el primer puesto con su auto tubular, en la categoría T1 Integral.

“ Una competencia muy difícil donde autos con mejor cilindrada, los dejamos atrás, supimos manejar todo al máximo” . Asimismo, agradeció a los jóvenes auspiciadores que apuestan por el deporte tuerca, como Christian Zapata, El Patrón y la Cabaña Tamarindal.

Para finalizar, el domingo, en el distrito de Paimas se realizaron piques de autos en 1/8 de milla, donde también destacó el corredor Paúl Mogollón. La emoción embargó hasta el final donde la adrenalina de cada partida junto a los mejores competidores, quedó en la retina de los asistentes.

Los pilotos participantes opinaron, que estás competencias se sigan dando por bien de la Liga de Automovilismo en la región y a las autoridades a hacer realizar el autódromo para futuras competencias.