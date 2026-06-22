Mientras el Mundial 2026 mantiene la atención de millones de aficionados en todo el planeta, los principales clubes de Europa continúan moviendo sus piezas en el mercado de transferencias. Varias instituciones han asegurado la continuidad o incorporación de destacados futbolistas mediante contratos millonarios que comienzan a definir la próxima temporada.

El fichaje más resonante hasta el momento es el del español Marc Cucurella, quien dejará las filas del Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. La operación está valorizada en 55 millones de euros, equivalentes a 63 millones de dólares, consolidándose como una de las transferencias más importantes del actual mercado.

Otro movimiento destacado involucra al joven español Víctor Muñoz, quien se sumará al Liverpool por 40 millones de euros. A su vez, Alex Grimaldo está muy cerca de abandonar el Bayer Leverkusen para incorporarse al Atlético de Madrid, mientras que Pedro Porro acordó prolongar su vínculo contractual con el Tottenham.

El Real Madrid también avanza en la contratación de dos figuras internacionales. El defensor francés Ibrahima Konaté y el mediocampista portugués Bernardo Silva tendrían todo acordado para vestir la camiseta del conjunto merengue, reforzando un plantel que busca mantenerse como protagonista en todas las competiciones.

Por su parte, el Bayern Munich apunta a fortalecer su mediocampo con la llegada del marroquí Ismael Saibari. El futbolista, que antes del Mundial defendía los colores del PSV Eindhoven, sería transferido por una cifra cercana a los 55 millones de euros.

En Inglaterra también se concretan operaciones de gran impacto económico. El neerlandés Jan Paul Van Hecke dejará el Brighton para unirse al Tottenham en una negociación estimada en 52 millones de libras esterlinas, monto que representa aproximadamente 69 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción más costosa podría ser protagonizada por el Manchester City, que se encuentra cerca de fichar al inglés Elliott Anderson. La operación alcanzaría los 120 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 160 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los movimientos más elevados del mercado de pases internacional.