La selección de Paraguay afrontará una sensible baja en su lucha por clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado bajo la denominada “Ley Vinícius”, por lo que no podrá estar presente en el compromiso de este jueves 25 de junio frente a Australia, correspondiente al Grupo D.

El mediocampista vio la tarjeta roja durante la victoria paraguaya por 1-0 sobre Turquía. La sanción se produjo luego de que el jugador se tapara la boca mientras intercambiaba palabras con el defensor turco Mert Müldür, una acción que las nuevas disposiciones disciplinarias de la FIFA consideran motivo de expulsión inmediata.

La ausencia de Almirón representa un contratiempo para el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, que depende de sí mismo para avanzar de ronda. Paraguay enfrentará a Australia en la ciudad de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco, en un partido decisivo para definir a uno de los clasificados del grupo.

La tabla de posiciones tiene a Estados Unidos como líder absoluto con seis puntos y el boleto asegurado a la siguiente fase. Detrás aparecen Australia y Paraguay con tres unidades cada uno, por lo que el duelo entre ambos seleccionados será determinante para conocer quién acompañará al conjunto norteamericano en la clasificación.

La llamada “Ley Vinícius” fue aprobada después de que el brasileño Vinícius Júnior denunciara insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni durante un encuentro de la Liga de Campeones de Europa entre Real Madrid y Benfica, disputado a finales de abril.

En aquel momento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo que “si un jugador se tapa la boca (...), debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho”, criterio que fue incorporado al reglamento de esta Copa del Mundo y que ahora tuvo su primera aplicación con la expulsión de Almirón.