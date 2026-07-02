El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, deberá rearmar el mediocampo de su selección ante la posible ausencia de Lucas Paquetá para el encuentro frente a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

El compromiso se disputará este domingo 5 de julio, desde las 15:00 horas, en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, y la principal preocupación del cuerpo técnico pasa por encontrar un reemplazo para una de sus piezas habituales.

Paquetá sufrió una lesión en el músculo posterior del muslo izquierdo durante la victoria de Brasil por 2-1 sobre Japón en Houston. Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol aún no ha confirmado oficialmente su baja, el volante permanece en evaluación y su presencia para el decisivo compromiso mundialista es incierta.

El mediocampo conformado por Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá ha sido la base del esquema de Ancelotti a lo largo del torneo. Ante este panorama, el estratega italiano analiza distintas alternativas para mantener el equilibrio del equipo y afrontar con garantías el desafío frente al conjunto noruego.

Entre las opciones que maneja el seleccionador figura el ingreso de Danilo Santos para ocupar el lugar de Paquetá o, en su defecto, una modificación del sistema táctico con el objetivo de adaptarse a las circunstancias.

La decisión final dependerá de la evolución física del mediocampista y de las conclusiones que obtenga el comando técnico en las horas previas al partido.