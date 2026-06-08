Un gran susto se vivió en el Odense Isstadion, durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, pues el experimentado Christian Eriksen volvió a desvanecerse en pleno partido. La preocupante escena se dio llegando a los 65′, cuando el volante presionaba la salida del rival: se sacudió y cayó sobre el césped.
Al instante, el árbitro Sigurd Smehus Kringstad dio un pitazo para avisar a los médicos, quienes ingresaron de inmediato. A la vez, los jugadores de los dos conjuntos siguieron el protocolo establecido para evitar la viralización de imágenes sensibles: rodearon el sector para que los doctores atiendan al mediocampista de 34 años.
Finalmente, la estrella del Wolfsburgo pudo ser estabilizada y se retiró con el apoyo de la camilla: se confirmó que estuvo reanimado y se valió de sus propios medios. Debido a lo ocurrido, el juez decidió dar por concluido el cotejo.
“Christian está bien y salió del campo por sus propios medios. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida. Ahora, será sometido a más estudios en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y me pidió que les transmitiera a todos los jugadores que se encuentra bien”, señaló el médico de Dinamarca.
El recuerdo de la Eurocopa 2021
El 12 de junio del 2021, durante el duelo de Dinamarca vs. Finlandia, Eriksen sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado en pleno campo de juego. Por ello, se le implantó un marcapasos, aunque no evitó que siga en el circuito profesional: pasó del Inter al Brentford y al Manchester United de la Premier League antes de recalar en Wolfsburgo de Alemania.