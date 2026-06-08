Un gran susto se vivió en el Odense Isstadion, durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, pues el experimentado Christian Eriksen volvió a desvanecerse en pleno partido. La preocupante escena se dio llegando a los 65′, cuando el volante presionaba la salida del rival: se sacudió y cayó sobre el césped.

Al instante, el árbitro Sigurd Smehus Kringstad dio un pitazo para avisar a los médicos, quienes ingresaron de inmediato. A la vez, los jugadores de los dos conjuntos siguieron el protocolo establecido para evitar la viralización de imágenes sensibles: rodearon el sector para que los doctores atiendan al mediocampista de 34 años.

⚡️The friendly match between Ukraine and Denmark was prematurely ended due to health issues with Christian Eriksen.



In the 65th minute, the Danish footballer fainted and fell to the ground. After receiving medical assistance, he was able to leave the field on his own, and was… pic.twitter.com/RQ5d5u6PwZ — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) June 7, 2026

Finalmente, la estrella del Wolfsburgo pudo ser estabilizada y se retiró con el apoyo de la camilla: se confirmó que estuvo reanimado y se valió de sus propios medios. Debido a lo ocurrido, el juez decidió dar por concluido el cotejo.

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Christian Eriksen tuvo un nuevo desvanecimiento con Dinamarca, provocando la suspensión del encuentro, que los daneses ganaban 2-1 ante Ucrania.



La Federación Danesa confirmó que está consciente, estable y bajo observación médica. pic.twitter.com/3UlF3YjgWa — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 7, 2026

“Christian está bien y salió del campo por sus propios medios. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida. Ahora, será sometido a más estudios en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y me pidió que les transmitiera a todos los jugadores que se encuentra bien”, señaló el médico de Dinamarca.

El recuerdo de la Eurocopa 2021

El 12 de junio del 2021, durante el duelo de Dinamarca vs. Finlandia, Eriksen sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado en pleno campo de juego. Por ello, se le implantó un marcapasos, aunque no evitó que siga en el circuito profesional: pasó del Inter al Brentford y al Manchester United de la Premier League antes de recalar en Wolfsburgo de Alemania.