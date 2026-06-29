La selección de Irán pondrá fin este lunes 29 de junio a su participación en el Mundial 2026 con el regreso de su delegación a casa. El cuerpo técnico del Team Melli informó que el equipo abandonará su campo base en Tijuana, México, y que el vuelo de retorno tiene previsto despegar desde esa ciudad a las 18:00 horas.

En el plano deportivo, el combinado iraní no logró avanzar a los dieciseisavos de final luego de finalizar tercero del Grupo G con tres empates. Aunque sumó tres unidades, su rendimiento no fue suficiente para ubicarse entre los ocho mejores terceros que obtuvieron el pase a la siguiente ronda del certamen.

La séptima participación de Irán en una Copa del Mundo estuvo marcada por factores extradeportivos. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos, en medio del conflicto que también involucra a Israel en Oriente Medio, generaron incertidumbre sobre la presencia del equipo hasta las vísperas del torneo.

Inicialmente, la federación iraní había planificado establecer su campo base en Tucson, territorio estadounidense. Sin embargo, el equipo terminó instalándose en Tijuana después de que las autoridades de Estados Unidos negaran el visado a una docena de integrantes del cuerpo técnico.

La federación iraní también expresó su malestar por las condiciones de acogida durante el Mundial. Sus dirigentes cuestionaron que la selección solo pudiera ingresar a territorio estadounidense un día antes de sus dos primeros encuentros, disputados en Los Ángeles y Seattle, lo que, según consideraron, afectó la preparación del equipo.

Para el último compromiso de la fase de grupos, frente a Egipto en Seattle, las autoridades estadounidenses autorizaron que la delegación llegara con dos días de anticipación. No obstante, una vez concluido el encuentro, jugadores y cuerpo técnico tuvieron que regresar de inmediato a Tijuana, desde donde hoy emprenderán el viaje de retorno tras una Copa del Mundo marcada tanto por los resultados como por las dificultades fuera de la cancha.