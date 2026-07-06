Los octavos de final del Mundial 2026 ingresan hoy, lunes 6 de julio, en una fase decisiva con dos encuentros que prometen emociones de principio a fin. La jornada se abrirá desde las 14:00 horas con el esperado clásico ibérico entre Portugal y España, que se disputará en el estadio Dallas, ubicado en Arlington, Estados Unidos, en un choque de candidatos al título.

El compromiso también podría marcar la despedida de Cristiano Ronaldo de los mundiales. El histórico delantero portugués afronta un nuevo desafío con la ilusión de mantener con vida a su selección y prolongar su participación en la máxima cita del fútbol, frente a una España que llega con el objetivo de confirmar su favoritismo y avanzar a los cuartos de final.

Más tarde, desde las 19:00 horas, Estados Unidos intentará aprovechar el respaldo de su afición cuando enfrente a Bélgica en el estadio Seattle. El conjunto anfitrión buscará seguir haciendo historia en el certamen, mientras que los europeos intentarán imponer su experiencia para asegurar su clasificación entre los ocho mejores del Mundial 2026.

DIECISEISAVOS DE FINAL

Portugal vs. España

Estadio Dallas, Arlington

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)

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Estados Unidos vs. Bélgica

Estadio Seattle

Horario: 19:00 horas (PER/COL/ECU)

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