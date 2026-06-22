Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con dos anotaciones en la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria, el capitán albiceleste alcanzó los 18 goles en copas del mundo y se convirtió en el máximo artillero de la historia de los mundiales. Además, la selección sudamericana aseguró el liderato del Grupo J con puntaje perfecto tras sumar seis unidades en dos presentaciones.

El astro argentino, a dos días de su 39º cumpleaños, tuvo una jornada de contrastes desde los primeros minutos. A los 9′, desperdició una oportunidad inmejorable al fallar un penal sancionado tras una infracción sobre Lautaro Martínez. El remate de Messi se fue desviado a la izquierda del arquero Alexander Schlager, manteniendo el marcador igualado.

Argentina's forward #10 Lionel Messi (2dnR) and teammates celebrate at half-time of the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Austria at the Dallas Stadium in Arlington on June 22, 2026. (Photo by Aric Becker / AFP)

Sin embargo, el número 10 no tardó en reivindicarse. A los 38 minutos, Facundo Medina filtró un preciso pase para Messi, quien ingresó al área sin oposición y definió con tranquilidad para abrir el marcador. El gol permitió a Argentina marcharse al descanso con una ventaja mínima, pero merecida por lo mostrado en el terreno de juego.

Austria intentó reaccionar en la segunda mitad, aunque se encontró con una defensa argentina bien organizada y con un Messi siempre dispuesto a marcar diferencias. El delantero se mantuvo en el campo hasta el final por decisión del entrenador Lionel Scaloni, una apuesta que terminaría dando frutos.

Argentina's forward #10 Lionel Messi (R) fights for the ball with Austria's defender #03 Kevin Danso (L) during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Austria at the Dallas Stadium in Arlington on June 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Cuando el encuentro ingresaba a los descuentos, Messi inició una jugada por la banda derecha que terminó siendo decisiva. Julián Álvarez no logró concretar la acción, pero el balón llegó a Leandro Paredes, quien asistió nuevamente al capitán argentino. Tras algunos rebotes dentro del área, el rosarino empujó el balón al fondo de la red para sellar el 2-0 a los 95 minutos.

Con este doblete, Messi acumula cinco goles en el Mundial 2026 y alcanza las 18 anotaciones en la historia de las copas del mundo, superando todos los registros anteriores y consolidando aún más su legado como una de las mayores figuras que ha dado este deporte.

An Argentina fan wearing a mask of Argentine forward Lionel Messi celebrates while raising a replica of the FIFA World Cup trophy following the 2026 FIFA World Cup football match between Argentina and Austria in Buenos Aires on June 22, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Gracias a la victoria, Argentina lidera en solitario el Grupo J con seis puntos, con cinco goles a favor y cero en contra. Austria permanece en el segundo lugar con tres unidades, mientras que Jordania y Argelia aún no suman y definirán más tarde sus posibilidades cuando se enfrenten en el otro partido de la jornada.