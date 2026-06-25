La selección de Uruguay afrontará mañana desde las 19:00 horas uno de los partidos más exigentes de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se mida ante España con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final. Además del triunfo, los dirigidos por Marcelo Bielsa deberán esperar un resultado favorable en el otro encuentro del Grupo H.

La situación de la Celeste se complicó tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita y empatar 2-2 con Cabo Verde en sus dos primeras presentaciones. Estos resultados dejaron a los bicampeones del mundo, que conquistaron los títulos de 1930 y 1950, sin margen de error en una serie donde todas las selecciones llegan con posibilidades matemáticas de avanzar.

Consciente de lo que está en juego, Bielsa deberá apostar por su mejor alineación para enfrentar a una selección española que atraviesa un momento extraordinario. La Roja acumula 33 partidos consecutivos sin conocer la derrota y llega a la cita mundialista como vigente campeona de Europa, credenciales que la convierten en una de las favoritas del torneo.

Las estadísticas históricas tampoco favorecen a los sudamericanos. Uruguay y España se enfrentaron en diez ocasiones entre encuentros amistosos y oficiales, con un balance de cinco victorias para el conjunto europeo y cinco empates, mientras que la Celeste aún no ha podido imponerse a su rival de turno.

Para intentar romper los pronósticos, Uruguay depositará gran parte de sus esperanzas en Federico Valverde. El mediocampista suma 75 partidos con la selección absoluta y ha marcado nueve goles con la camiseta celeste. El jugador afronta además su segundo Mundial y se perfila como una de las principales cartas para liderar a su equipo en un duelo decisivo.