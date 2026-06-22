Fernando Muslera se convirtió en uno de los protagonistas del empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El experimentado guardameta quedó en el centro de las críticas de los aficionados uruguayos, quienes le atribuyen responsabilidad en el segundo tanto del conjunto africano, que terminó privando a la “celeste” de una victoria clave.

La jugada del empate se originó tras un error defensivo de Mathías Olivera, quien calculó mal un pase enviado desde la banda izquierda hacia el área. La acción se complicó aún más cuando Muslera salió a destiempo en busca del balón, permitiendo que el delantero Hélio Varela se anticipara para interceptarlo y definir con éxito para el 2-2 definitivo.

Tras el encuentro, el arquero de 40 años intentó explicar lo sucedido. “Son situaciones del fútbol, en el tiro libre se abre la barrera, ahí te roba un segundo”, declaró a medios uruguayos. Sobre la jugada del segundo gol, agregó: “Es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegaré tarde”, en referencia a la acción que derivó en la igualdad.

Más allá de la polémica, Muslera alcanzó una marca histórica al disputar su partido número 18 en una Copa del Mundo, superando el récord que ostentaba Edinson Cavani con 17 encuentros mundialistas defendiendo la camiseta de Uruguay.

El resultado dejó al Grupo H con España en el primer lugar con cuatro puntos. Uruguay y Cabo Verde comparten la segunda posición con dos unidades cada uno, mientras que Arabia Saudita cierra la clasificación con un punto, manteniendo intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La definición del grupo promete ser emocionante. Uruguay tendrá una dura prueba frente a España en la tercera y última fecha, obligado a conseguir un resultado favorable para seguir con vida en el torneo. Por su parte, Cabo Verde y Arabia Saudita afrontarán un duelo directo con un panorama más favorable en la lucha por la clasificación.