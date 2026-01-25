Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami, equipo que contó con la presencia de Lionel Messi, en un partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como “Matute”, en el distrito de La Victoria.

Cabe precisar que el encuentro fue transmitido por Latina en señal abierta en Perú y por L1 MAX a través de la televisión por cable.

El conjunto íntimo mostró una versión sólida y ofensiva, distinta a presentaciones anteriores, con una presión alta desde el inicio y con Jairo Vélez como eje del juego.

El dominio blanquiazul se reflejó en el marcador a los 28 minutos, cuando Paolo Guerrero abrió la cuenta de cabeza tras aprovechar un rebote del arquero rival.

Seis minutos después, el delantero volvió a aparecer tras una recuperación de Vélez y una asistencia desde la banda derecha, anotando el 2-0 y consolidando el buen momento del equipo dirigido por Pablo Guede.