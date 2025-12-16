Alianza Lima presentó oficialmente a Pablo Guede como su nuevo entrenador en una conferencia realizada este martes en el Estadio Alejandro Villanueva.

El técnico argentino toma el mando del equipo luego de la salida de Néstor Gorosito, iniciando así una nueva etapa en el plano deportivo.

La ceremonia contó con la presencia de directivos del club, entre ellos el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo y el director deportivo Franco Navarro, quienes acompañaron al nuevo comando técnico en su primer contacto formal con los medios de comunicación.

Durante su presentación, Guede expresó su motivación por el reto asumido y valoró el proyecto planteado por la institución.

“Estoy feliz e ilusionado con los objetivos de este año. Desde que me llamaron y me explicaron el proyecto, entendí que era un reto muy especial. Llegar al equipo más grande del Perú, con un plantel que te brinda las herramientas para competir, es algo muy motivador. Fueron muy claros conmigo y eso me gustó”, señaló.