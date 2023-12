Tras consagrarse campeón de la Liga Pro de Ecuador y alzar la Copa Sudamericana con LDU Quito, Paolo Guerrero no continuaría en la escuadra ‘alba’ y estaría evaluando algunas opciones en los clubes de Brasil. Sin embargo, el ‘Depredador’ tiene un futuro incierto en las canchas.

A sus casi 40 años, el ‘9′ de la Selección peruana de fútbol se confesó en una reciente entrevista con DSports Radio habló del mal momento que atraviesa la ‘Bicolor’ tras quedar últimos en la tabla de clasificaciones al mundial 2026.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre la selección peruana?

“ Quiero ver a mi país clasificando a los mundiales, a las Copas América ”, expresó el delantero peruano de modo a que confía que la ‘Bicolor’ se pueda recuperar y lograr los puntos para participar en la ‘Copa del Mundo’.

No obstante, al ser consultado por el grupo que le tocó a Perú en la Copa América y que clasificado como el ‘grupo de la muerte’ en la primera fase del torneo, Paolo Guerrero se mostró optimista sobre la participación. “ Es bonito compartir el grupo con Argentina. Esos partidos no se dan todos los días. Es una motivación más. Los muchachos que estén imagino que van a dar la vida ”, agregó el deportista.

¿Paolo Guerrero tiene intención de alejarse del Raicing?

En relación con su experiencia en Racing Club, el ‘Depredador’ compartió sus sentimientos y las razones detrás de su elección: “ Conversé muchas veces con ‘Gago’, le expliqué. Yo estaba feliz en Racing, pero necesitaba jugar. Tuve que hablar con el presidente ”, mencionó. “ Yo no fui a Racing por dinero. No tenía un buen salario. Mi objetivo era ganar la Copa Libertadores ”, añadió.

Ante la posibilidad de un retorno a la Academia, Guerrero fue contundente: “ Yo no cierro las puertas a ningún club, menos a Racing. Tengo un cariño enorme en LDU, me gustaría quedarme. Si la dirigencia no me quiere, o lo que sea, tendré que buscar para donde voy ”, sentenció.

