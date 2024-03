Paolo Guerrero, delantero y capitán de la Universidad César Vallejo, destacó que el triunfo ante Sport Huancayo fue contundente y que ahora se prepararán para llegar a instancias finales de la Copa Sudamericana.

“El 2 a 0 fue un resultado muy bueno. Muy favorable para todos nosotros y esperamos hacer de la misma manera un gran partido el día domingo (ante Sport Boys) para sumar en el campeonato local”, indicó.

El ariete nacional tiene claro que ahora el objetivo no solo es competir en la fase de grupos de la Sudamericana, sino pelear por seguir avanzando.

“Todos sabemos que la fase de grupos es dura. Como todos los equipos que clasifican a estos campeonatos internacionales, nosotros prepararnos de la mejor manera para llegar hasta las últimas instancias. Vamos a prepararnos para pelear el campeonato”, remarcó.

Luego, dijo que “lo más importante es trabajar en equipo, mantener ese enfoque, esa concentración y pensar en el partido del domingo que es ante Boys, en el campeonato local también necesitamos sumar”.

De selección

Este lunes, el uruguayo Jorge Fossati dará la lista de convocados a la Selección Peruana de Fútbol para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. El “9″ dijo que siempre será un orgullo defender la Blanquirroja.

“Yo me mantengo trabajando en mi equipo y haciendo las cosas bien. Y si en caso sea convocado, siempre es una felicidad y un orgullo representar a mi país, y sino apoyar al equipo de todos, apoyar a la selección en las buenas y en las malas. Esperemos que estos dos partidos le sirva a la selección”, apuntó.

Contento

El “Depredador” señaló que se siente contento de jugar en César Vallejo y dejará todo en la cancha.

“Estoy muy feliz de estar en este grupo y representar a la Universidad César Vallejo. Trato dar lo mejor de mí”, refirió.

Asimismo, el “9″ de los “poetas” resaltó que cada vez se siente mejor dentro del campo de juego.

“Cada partido me siento mejor. Como todos lo saben no vengo con una pretemporada, me hubiese encantado hacerlo junto a mis compañeros, trabajé algunos días la parte física, luego vine y realice unos trabajos. Partido a partido, trato de hacerme sentir mejor y obviamente agradecerle a mis compañeros por la ayuda que me brindan dentro del campo. Trato de sentirme mejor en cada partido”, resaltó.

Con la gente

Guerrero también agradeció el apoyo del aficionado trujillano, que acude en masa en cada cotejo que juega de local el “Poeta.

“Me siento bien, la gente me acogió muy bien. Estoy feliz de estar en esta ciudad muy bonita. Es lindo jugar con el estadio (lleno) así y nos motiva más a todo el equipo. Jugar con un Mansiche lleno es lindo. Nosotros haremos nuestro trabajo dentro del campo y darle alegrías al pueblo trujillano y al hincha de la Universidad César Vallejo”, sentenció.