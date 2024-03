El futbolista Christian Cueva reapareció desde Barcelona (España) para contar detalles sobre su presente y la lesión a la rodilla que lo tiene impedido de jugar al fútbol.

‘Aladino’ se mostró muy optimista de volver a jugar y confesó que es tratado por el médico personal del noruego Erling Haaland, jugador estrella de la Premier League.

“Deseo volver a jugar como lo hacía antes, estoy con médicos muy buenos. Bueno, el doctor Ramón es doctor personal de Haaland. Imagínate tratarme con un doctor de esa magnitud. Esa experiencia, la verdad, es una bendición. Dios me lo permite hacerlo acá. Sé que no solamente depende del doctor, sino también de mí”, señaló Cueva en diálogo con FUTMAX de la Liga1 Max.

Agradeció a Jorge Fossati

El volante de 32 años también se refirió al actual DT de Perú, Jorge Fossati, a quien agradeció la confianza que le ha dado en medio de su recuperación.

“Yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección, desde siempre, y lo bueno es que el profe nos abre esa puerta. Como él me dijo: ‘están para ayudarnos a todos’. Yo le agradezco bastante con eso. Me están ayudando bastante en poderme, aún en esta situación, considerar. Es algo que no voy a olvidar”, indicó ‘Aladino’

“Siento que ha llegado una persona con un gran corazón y eso es lo que me transmitió desde el primer día que yo pude conversar con él. Es una persona que tiene muy clara la vida, por eso tiene la experiencia que tiene y eso nos va a hacer bien a todos, indepedientemente seamos convocados o no. Lo que te genera el lado humano que algo rescata”, añadió.