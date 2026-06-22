Lionel Messi suma 16 goles en los mundiales. 'La Pulga' hace historia. (AP Photo/Ed Zurga)
Lionel Messi suma 16 goles en los mundiales. 'La Pulga' hace historia. (AP Photo/Ed Zurga)

La programación de hoy lunes 22 de junio de cuatro encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo I y J del Mundial 2026.

La jornada comenzará a las 12:00 horas (PER) con el duelo entre Argentina vs. Austria (Grupo J). Mientras tanto, Francia vs. Irak (Grupo I) jugarán desde las 14:00 horas (PER). A continuación los horarios y dónde ver los partidos.

Argentina vs. Austria

Estadio AT&T Dallas, Estados Unidos (Grupo J)

Horario: 12:00 horas (PER/COL/ECU), 14:00 horas (ARG/URU), 13:00 horas (CHI/VEN), 11:00 horas (MEX)

DSports, DGO, Paramount+ (PER)

Francia vs. Irak

Estadio Lincoln Financial, Filadelfia (Grupo I)

Horario: 16:00 horas (PER/COL/ECU) 18:00 horas (ARG/URU), 17:00 horas (CHI/VEN), 15:00 horas (MEX)

DSports, DGO, Paramount+ (PER)

Noruega vs. Senegal

Estadio MetLife, Nueva Jersey (Grupo I)

Horario: 19:00 horas (PER/COL/ECU) 21:00 horas (ARG/URU), 20:00 horas (CHI/VEN), 18:00 horas (MEX)

DSports, DGO, Paramount+, América TVGO (PER)

Jordania vs. Argelia

Estadio Levi´s, San Francisco Bay Area (Grupo J)

Horario: 22:00 horas (PER/COL/ECU), 00:00 horas (ARG/URU), 23:00 horas (CHI/VEN), 21:00 horas (MEX)

DSports, DGO, Paramount+ (PER)

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