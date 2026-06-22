La programación de hoy lunes 22 de junio de cuatro encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo I y J del Mundial 2026.
La jornada comenzará a las 12:00 horas (PER) con el duelo entre Argentina vs. Austria (Grupo J). Mientras tanto, Francia vs. Irak (Grupo I) jugarán desde las 14:00 horas (PER). A continuación los horarios y dónde ver los partidos.
Argentina vs. Austria
Estadio AT&T Dallas, Estados Unidos (Grupo J)
Horario: 12:00 horas (PER/COL/ECU), 14:00 horas (ARG/URU), 13:00 horas (CHI/VEN), 11:00 horas (MEX)
DSports, DGO, Paramount+ (PER)
Francia vs. Irak
Estadio Lincoln Financial, Filadelfia (Grupo I)
Horario: 16:00 horas (PER/COL/ECU) 18:00 horas (ARG/URU), 17:00 horas (CHI/VEN), 15:00 horas (MEX)
DSports, DGO, Paramount+ (PER)
Noruega vs. Senegal
Estadio MetLife, Nueva Jersey (Grupo I)
Horario: 19:00 horas (PER/COL/ECU) 21:00 horas (ARG/URU), 20:00 horas (CHI/VEN), 18:00 horas (MEX)
DSports, DGO, Paramount+, América TVGO (PER)
Jordania vs. Argelia
Estadio Levi´s, San Francisco Bay Area (Grupo J)
Horario: 22:00 horas (PER/COL/ECU), 00:00 horas (ARG/URU), 23:00 horas (CHI/VEN), 21:00 horas (MEX)
DSports, DGO, Paramount+ (PER)