Pedro García, conductor de televisión de Movistar Deportes, criticó duramente a Gustavo Dulanto luego de que el club donde milita el futbolista peruano, Sheriff de Moldavia, haya alcanzado una victoria histórica ante el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, por la Champions League.

“Yo dije que iba a ganar al Madrid’. Tú no le ganas al Madrid, gana tu equipo, con tu aporte importante. Entender que uno es parte de un equipo, es relevante”, fue el cuestionamiento que hizo el comunicador a las declaraciones del representante nacional.

“Ya dije que me emocionó que ganara ¿no? Pero, así como ha aprendido a competir internacionalmente, yo creo que debería trabajar también el tema de la declaración. Me parece poco afortunado decir: Yo dije que le iba a ganar al Madrid. Dulanto, no eres tenista, ni boxeador, juegas en equipo, este es un deporte de equipo”, agregó.

De acuerdo con el periodista deportivo, no desea “maletear” a Gustavo Dulanto, por lo que desea que que siga mejorando. Además, volvió a criticar que no hable de términos individuales cuando puede ser un jugador con posibilidades a ser convocado en la selección peruana.

¿Qué había dicho Dulanto?

El defensa peruano, antes de alcanzar con su equipo la victoria ante el Real Madrid, había asegurado que iba a ganar al equipo español.

“Dije que iba a ganarle a Real Madrid y se cumplió, así que esa es mi mentalidad, siempre pensando en grande”, fueron sus palabras, las mismas criticadas por Pedro García.

