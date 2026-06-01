El connacional Valentino Flores Acosta obtuvo la medalla de oro en la Copa Panamericana Cadete Lima 2026 tras imponerse en la categoría -81 kg de judo. La competencia se desarrolló en el Polideportivo 3 de la Videna y reunió a deportistas de distintos países del continente.

El deportista peruano forma parte del Programa de Apoyo al Deportista y es egresado de la Academia IPD. Su participación culminó con una victoria en la jornada final del certamen, que cerró con varias definiciones en distintas divisiones.

El torneo continental se llevó a cabo en escenarios deportivos de la Videna con la presencia de jóvenes judocas de diferentes delegaciones. Las pruebas se desarrollaron en distintas categorías con combates de eliminación directa.

Durante la jornada de cierre, el equipo peruano logró sumar varias medallas en distintas divisiones. Entre los resultados también destacaron las actuaciones de Carla Patricia León en -48 kg, Hilary Lam en -57 kg, Nicole Herrera en -78 kg y Jonas Guanipa en -73 kg.

Resultados del equipo peruano

El desempeño de la delegación nacional incluyó tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en total. Estas marcas se registraron a lo largo de las competencias realizadas durante el campeonato.

La participación de los atletas peruanos formó parte del trabajo articulado entre instituciones deportivas. Este proceso permitió la presencia de competidores nacionales e internacionales en un mismo escenario de competencia.

La premiación contó con la presencia de autoridades del Instituto Peruano del Deporte. Entre los asistentes estuvo Mauricio Martínez Lafosse, director nacional de Deporte de Afiliados del IPD, quien se refirió al desempeño de los deportistas que integran programas de apoyo.

“La medalla de Valentino nos demuestra que estar dentro del programa trae sus frutos. Es un buen atleta, que nos da el ejemplo de lo que se puede lograr con disciplina y pundonor”, expresó.

La actual gestión del Instituto Peruano del Deporte, en coordinación con el Ministerio de Educación, mantiene programas orientados al desarrollo de nuevos talentos. Estas iniciativas buscan brindar oportunidades de formación y competencia a niños y jóvenes deportistas.

El objetivo de estas acciones es fortalecer la presencia del país en eventos internacionales de alto nivel. Con ello se promueve la participación de atletas peruanos en escenarios competitivos fuera del país.