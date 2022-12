Una vez más, Lucho Mendoza Jr. ha demostrado que el automovilismo corre por sus venas como si de sangre se tratara. Y es que el piloto de Toyota Gazoo Racing Perú se coronó campeón del Campeonato Nacional de Drifting 2022, título que obtiene por tercera ocasión. El deportista conversó con Correo y dio detalles de lo vivido este año, lo que se viene en la próxima temporada y, también, a futuro.

¿Este ha sido tu mejor año a nivel profesional?

Sí, definidamente. Ganamos una Copa de Ronex que también lo ganamos este año. Así que básicamente todo lo que hemos corrido hemos tenido podio y también cinco victorias en dos categorías.

¿Qué es lo que se te viene rápidamente ahora tras ser tricampeón?

En verdad lo disfruto y le agradezco a las marcas que cumplan mi sueño de correr autos. La verdad que no es que mi familia tenga plata, he logrado correr autos en base a lo profesional que soy al lado de las marcas que tengo. El automovilismo es un deporte muy caro y es muy difícil correrlo a menos que tengas mucho dinero.

¿Sientes que el drifting ha crecido en el país estos últimos años?

Diría que es el top 3 de las modalidades de automovilismo que más ha crecido y eso me genera un montón de orgullo. El tema de público, el tema de marcas. Hay 128 marcas involucradas en el campeonato entre pilotos y sponsors del campeonato, así que es increíble. Hacer eventos cerca de la gente ha hecho que el drifting crezca.

¿Cómo lograste que el proyecto ProDrift Perú se haga realidad?

Fue gracias a las marcas, sobre todo a Toyota que apostó por esta categoría y decidimos comenzar a desarrollarlo. Empezamos con pocos autos, había seis o siete. Ahora somos alrededor de 23 autos con un súper nivel, hay cuatro o cinco autos de la categoría pro con una inflación con bastante potencia y piezas de un nivel de mucha competencia.

En cuanto al legado del drifting, ¿vamos por un buen camino?

Creo que el próximo año que va a haber una fecha en provincia y otra fecha en Lima, va a crecer aún más y de todas maneras ya ha crecido bastante. La inversión en los autos es sumamente alta, los autos son de 700 caballos. Es algo que no existe en otra categoría, y eso es importante resaltar siempre.

¿Cómo es tu preparación previa a una competencia?

La verdad que te mentiría si te digo que es harto físico. Pero en sí, en general, yo soy una persona bastante deportista, hago tenis y fútbol. Mas que todo, mi preparación va en el lado mecánico, soy bástate de estar en el taller, yo mismo armar y desarmar mi auto. Gracias a eso y a mi equipo este año hemos podido ganar cuatro fechas seguidas.

¿Hay nuevos retos para la próxima temporada?

Se viene Caminos del Inca, el drifting (campeonato) y tratar de volver a salir campeones. El próximo año va a estar un poco más complicado porque, de hecho, los pilotos nuevos están ganando mucho más nivel y están agarrando mucho más el desarrollo de autos y la confiabilidad.

Primera vez que competirás en Caminos del Inca...

Sí, para ser honesto me gusta todo lo que tenga motor, me gustan las motos, rally, drifting. Disfruto tanto la carrera como la previa. En el rally he corrido carreras, pero nunca había corrido Caminos del Inca, de copiloto sí ,pero de piloto no. Ahí vamos.