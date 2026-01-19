Volvieron los toques y el dribleo de los pequeños talentos de Piura. Teniendo como escenario el campo deportivo Los Canchones del sector sur de Villa La Legua, ayer se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del campeonato de fútbol “Chibolito de Oro”, que con gran acierto organiza anualmente el Club de Leones Ignacio Merino.

El XX Campeonato de Fútbol Chibolito de Oro es denominado “Juan Alfredo Fernández Gates”, un miembro león activo, gustoso del deporte con los niños y organizador en los último años del “Chibolito de Oro”.

Participan dieciséis equipos de la categoría calichín de 8 a 13 años de los distritos de Catacaos, Piura y Veintiséis de Octubre. Ello son Club Sport San Martín, Club CADEA, Unión Deportivo La Legua, FC. Club Los Pinos, Nando FC. e Inter FC.

También los clubes Sport Lima, Sport Independiente, Huracán FC, Sport Buenos Aires, Sport Los Canchones, Ovación Sipesa FC, Alianza Corazón, Juventud América, AD. Barrios Santa Julia FC y Defensor La Legua.

El comité organizador está conformado por los leones Juan Marroquín y Salomón Quevedo y el Comité de Deportes de La Legua, presidido por Elmer Yamunaqué Sullón.

LA INAUGURACIÓN

Luego del izamiento y de las palabras de bienvenida, la presidenta del Club de Leones, Nancy Rosales Valladares, dio por inaugurado este campeonato, que busca descubrir nuevos talentos en el deporte rey, que más tarde podrían estar vistiendo las sedas de los mejores equipos piuranos.

Asimismo, a la hora de la juramentación de los equipistas, la presidenta los instó a luchar por el título, pero en forma limpia, poniendo de manifiesto el compañerismo y el play off entre ellos.

Los 16 clubes jugarán en dos series de 8 equipos cada uno, luego se formarán los semifinales que irán en pos de lograr llevarse este año el ansiado trofeo y premios que otorgarán los organizadores.

En el partido amistoso inaugural, el play de honor le fue concedido al socio fundador, Augusto Lau Arizola. Este evento deportivo, cada año despierta pasiones positivas en los menores, quienes entregan todo en la cancha para lograr campeonar. Sus padres son los que los motivan a practicar este deporte.