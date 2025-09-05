Un hecho histórico para la provincia de Paita se ha logrado con el nuevo campo deportivo del Estadio Municipal Hermanos Cárcamo que ha sido refaccionado por la comuna que lidera el alcalde Pedro Cuadros Alzamora.

Lo más resaltante es que este nuevo escenario del fútbol, donde la Liga Provincial de Fútbol de Paita realiza sus campeonatos de fútbol, ha sido oficialmente certificada por la FIFA como “Quality Pro”, el más alto estándar internacional.

RECONSTRUCCIÓN

El campo luce ahora reluciente, con un gramado muy bien cuidado, se ha convertido en uno de los campos deportivos más modernos y es el primero en la región Piura en contar con una cancha de este nivel y cuya obra tuvo una inversión que supera los dos millones de soles.

El nuevo campo cuenta con un sistema de drenaje, que permitirá que, ante posibles lluvias, no tenga inconvenientes y no sea lo que antes fue, una cuenca ciega en épocas lluviosas.

“Contento con este logro que nos pone en los ojos de todo el Perú. Este espacio será muy bien aprovechado por nuestros jóvenes y vecinos y el fútbol paiteño será el gran ganador” , expresó el alcalde Cuadros.

Asimismo, señaló que la municipalidad en los próximos meses dará inicio a una nueva etapa de trabajos que incluye la rehabilitación de la pista atlética y el reforzamiento estructural de las tribunas, con miras a que el estadio pueda albergar campeonatos deportivos el próximo año y los niños y jóvenes puedan demostrar sus dotes futbolísticos.