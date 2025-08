Los surfistas piuranos, Gino Pérez y Camila Sanday, ganaron medallas de oro y de plata en el Torneo Alas Pro Tour Conquistadores de los Mares en Panamá, demostrando su dominio en las olas, siendo la nueva generación de surfistas nacionales.

Gino Pérez logra la presea dorada, siendo el primer deportista natural de la ciudad de Lobitos, en Piura, en ganar en la playa panameña de El Venao, en la categoría Sup Surf Varones.

Mientras que en tabla corta sub 18 damas, hubo capote peruano, porque en el segundo lugar se ubicó Camila Sanday (medalla de plata), en la tercera ubicación Sofía Arteda (medalla de bronce) y la cuarta Urpi Torres, quien se llevó la presea de cobre.

También Briana Barthelmess, una de las grandes figuras de esta selección, se quedó con la presea de bronce en tabla corta open damas.

LOS GANADORES

Fueron en total cinco las medallas de oro logradas por el seleccionado nacional de surf, que participó con tablistas del Programa de Apoyo al Deportista y del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte, siendo al final 13 las preseas ganadas, 5 medallas de oro, 4 de plata, dos de bronce y dos de cobre.

Las preseas de oro fueron conseguidas, gracias al gran desempeño de Alejandro Bernales en tabla corta (sub 18 masculino), Brianna Barthelmess en tabla corta (sub 18 femenino), Gino Pérez en sup surf varones, Vania Torres en sup surf damas y Sofía Artieda en tabla corta open damas.

Desde la primera jornada, la selección peruana dio visos de adueñarse de las olas del mar de Panamá al lograr las primeras medallas gracias a Brianna Barthelmess (oro en shorboard damas sub 14), Aissa Chuman (plata); María Fernanda Reyes (plata en longboard damas), Kailini Vincensini (plata en shotboard varones sub 14) y Valentina Escudero (cobre en shortboard sub 14).

La Federación Deportiva Nacional de Tabla continúa realizando un gran trabajo, descentralizando este deporte con el apoyo del IPD a través de la entrega de subvenciones económicas para la preparación de sus deportistas.