La desazón la lleva por dentro, pero el portero de Alianza Atlético, Diego Melián, se lamentó y cree que merecieron mucho más, en el partido ante Cusco FC. en el que perdieron por la mínima diferencia jugando en el estadio Garcilaso de la Vega, en la ciudad imperial.

“Merecíamos irnos con un empate del Cusco, jugamos para sumar, hicimos un partido inteligente. Nos vamos muy frustrados porque no nos pudimos llevar nada en un partido que merecíamos más, el empate hubiese sido lo justo, pero no se dieron las cosas” , dijo el guardameta albiceleste.

Asimismo, enfatizó que los cusqueños encontraron el gol en forma fortuita, gracias a la sapiencia de Callejo, que logró anotar, pero se va convencido que el rival los respetó y eso es reconfortante.

“ Ahora a pasar la página, tenemos una semana de descanso. Veníamos de muchas fechas, muchos partidos sesguidos y con pocos días de descanso. Nos va a venir bien esta fecha libre para seguir trabajando, corregir errores y volver a ser el equipo competitivo en todas las canchas, que es uno de los objetivos que nos propusimos” , manifestó Melián.

LOS MEJORES

Del partido se puede llegar a la conclusión, que el conjunto imperial jugó en gran forma, se apoderó del balón y creó situaciones de cara al arco del cuadro “Churre”, que trataba de resistir los ataques. Hasta que a los 25´ Callejo definió de la mejor manera para darle el triunfo al equipo de Cusco FC.

En cuanto al equipo sullanero, recién en el segundo tiempo se pudo acomodar mejor en el campo, se hizo de la posesión del balón, jugando en campo contrario y tratando de llegar al área rival y estuvo en dos ocasiones cerca de lograr el empate.

Cabe señalar que el conjunto del “Vendaval del Norte”, luego de jugada la sexta fecha del Torneo Clausura, está ubicado en el octavo puesto, con 6 puntos, mientras en la tabla acumulada se posesiona en el quinto lugar con 40 puntos y en zona de clasificación a un torneo internacional. En la fecha octava jugará de local enfrentando al conjunto de Juan Pablo II.