Cristiano Ronaldo sigue, Luka Modric dice adiós: Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

La selección portuguesa batallará por el pase a cuartos el lunes en Arlington, Texas, contra la poderosa España de Lamine Yamal, que más temprano apaleó 3-0 a Austria en Los Ángeles.

El duelo en la ronda de los 16 mejores de Norteamérica será una revancha de la final de la Liga de Naciones de Europa 2025, en la que la Seleção venció a la Roja y se quedó con la corona.

Pero la eliminación en Norteamérica supone también la casi segura despedida de Luka Modric, el legendario capitán croata, de la máxima cita del fútbol.

El mediocampista de 40 años vivió un partido emotivo que culminó como empezó, con él abrazándose con su viejo amigo del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Ambos ganaron cuatro Ligas de Campeones de Europa en seis temporadas de blanco.

CR7, de 41 años, tuvo una participación más determinante que Modric en la ciudad canadiense, que albergó su último juego del torneo, al anotar el gol del empate en un penal en el 68′.

- Recuerdo de Diogo Jota y récord -

Su festejo y la clasificación tuvieron lugar un día antes de que se cumpla un año de la trágica muerte del atacante Diogo Jota en un accidente vial en España.

“La coincidencia de la vida es increíble. Me ha dejado alucinado lo que ha pasado hoy”, dijo CR7, quien al final del partido se enfundó una camiseta con el número 21 del fallecido delantero de la selección y el Liverpool.

Su tercer tanto en el Mundial 2026, y su undécima diana en las seis Copas del Mundo que ha disputado, acalló además la rebelión croata iniciada en el segundo tiempo gracias a una anotación de Ivan Perisic (53′).

La revuelta balcánica se hundió por completo con un cabezazo del delantero Gonçalo Ramos (90+4′) cuando los espectadores del BMO Field se preparaban para la prórroga.

“Significa mucho para nosotros, no solo porque hayamos ganado el partido, sino también por la forma en que lo hemos ganado”, agregó Ronaldo.

Los preparativos para el alargue, sin embargo, tuvieron una breve interrupción que puso picante al choque de dieciseisavos.

Cuando todo parecía consumado, el defensor Josko Gvardiol festejó una paridad efímera en el 90+13′, pero su tanto fue anulado luego de que el árbitro Espen Eskas revisara la acción en el VAR y validara un fuera de lugar.

Modric protestó la decisión al juez noruego, quien se mantuvo firme y acabó el largo partido en el minuto 118.

“Jugamos mucho mejor y no nos merecíamos este final”, lamentó el seleccionador croata Zlatko Dalic, quien consideró “muy malo” el arbitraje.

- Fin de una era -

La mera presencia en el césped de CR7 y Lukita permitió establecer un nuevo récord, el de los primeros dos jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en un partido de la Copa del Mundo.

La primera parte, sin embargo, no estuvo a la altura de su legado en el balompié. Con escasa acción y emociones, los primeros 45 minutos parecieron reservarse para un segundo tiempo con aires de montaña rusa.

En la segunda mitad no solamente se anotaron los goles, sino que el portero portugués, Diogo Costa, tuvo cinco atajadas determinantes que mantuvieron con vida la carrera mundialista de su capitán.

A diferencia de su amigo Modric, CR7 no terminó el encuentro, pues fue sustituido en el 81′ por el mediocampista Rúben Neves. Dejó el campo con gestos de reproche.

Su rostro de decepción se transformó después en emoción pura, con sus ojos aparentemente encharcados por acercarse un poco más a las rondas decisivas del único gran torneo que no ha pasado por sus manos.

La clasificación supone una nueva bombona de oxígeno para un Portugal que llegó como uno de los favoritos al título, una candidatura que se desinfló algo tras su decepcionante nivel en la fase de grupos.

Pero el avance portugués también representa una vuelta de hoja obligada para una Croacia que en 2018 logró el subcampeonato y en 2022 el tercer puesto, siempre de la mano de alguien que desde ahora se puede ausentar: Lukita Modric.