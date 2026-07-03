Portugal selló una dramática clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2-1 a Croacia en el estadio Toronto. La victoria lusitana también significó el adiós definitivo de Luka Modric a las Copas del Mundo.

A sus 40 años, el mediocampista croata disputó su último partido mundialista y, al finalizar el encuentro, protagonizó un emotivo abrazo con su amigo Cristiano Ronaldo, con quien conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones de Europa defendiendo la camiseta del Real Madrid.

Las principales emociones llegaron en la segunda mitad. Croacia abrió el marcador a los 53 minutos gracias a Ivan Perisic, quien aprovechó un preciso centro desde la derecha de Josip Stanisic para vencer al arquero portugués. Sin embargo, la reacción de Portugal no tardó en llegar y Cristiano Ronaldo igualó el encuentro al convertir un penal con un remate al centro del arco, imposible de detener para Dominik Livakovic.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, Gonzalo Ramos apareció en el minuto 94 para conectar de cabeza un centro de Rafael Leao y desatar la celebración portuguesa.

Croacia aún tuvo una última oportunidad en el tiempo añadido, pero el árbitro noruego Espen Eskås anuló a los 90′+13 un gol de Josko Gvardiol por una presunta posición adelantada, decisión que fue confirmada tras la revisión en el VAR.

Con este sufrido triunfo, Portugal aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026, donde protagonizará un atractivo duelo frente a España. El esperado clásico ibérico se disputará el lunes 6 de julio y definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo.

Más allá del resultado, la noche quedó marcada por la despedida de Modric de los escenarios mundialistas. El capitán croata cerró una brillante trayectoria en la máxima cita del fútbol con el reconocimiento de rivales, compañeros y aficionados, que lo despidieron con una ovación tras una carrera que lo consolidó como una de las grandes leyendas de este deporte.