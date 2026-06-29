A todo ritmo, los pilotos nacionales Alex Heilbrunn y Juan Pedro Cilloniz ganaron el Rally Mobil Piura 2026 y recortaron puntos importantes en el campeonato automovilístico frente al líder André Martínez

Ayer Heilbrunn y Cilloniz hicieron respetar a nuestro país y ratificaron que son la dupla más veloz del Perú y salieron a atacar y presionar al máximo a la dupla ecuatoriana Juan Guerrero con Andrés Carpio, quienes no resistieron y cedieron la punta a los peruanos.

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LOS PIURANOS

Ayer, en el último día entre Sullana y Arena Piura, tanto Helibrunn y Cilloniz (en el auto 33 ford fiesta) dieron muestras de pericia y ocuparon los primeros lugares en esta cuarta fecha nacional, brindaron un gran espectáculo y en todo momento buscaron la gloria.

Los pilotos piuranos que alegraron al público fueron Alex Garayar y su copiloto Ricardo Ambulay. Ellos se llevaron el tercer puesto en la categoría 1 600.

En esa misma categoría, el primer puesto fue para la única mujer de la competencia: Annia Cillinoz y el copiloto Eugenio Arrieta.

Con su auto tubular en la categoría UTV, los piuranos Yamil Suárez y Jorge Bustamante quedaron en el segundo lugar en el tablero de clasificación.

El final de la jornada fue una fiesta llena de gratitud hacia Piura y los piuranos que fueron reconocidos como buenos anfitriones.