Germán Leguía se emociona, sonríe y automáticamente hace un flashback, después del recital de fútbol que regaló Christian Cueva a todo el país con la pelota pegada al pie ante Paraguay. Como hombre de fútbol, el exmundialista con Perú en Argentina 78 y España 82, respectivamente, extrañaba esas jugadas, las que practicaba, en su época, junto a sus compañeros como César Cueto, Teófilo Cubillas y Hugo “El Cholo” Sotil.

“Es un juego que me encanta”, le comentó entusiasmado a Correo el exjugador, que gritó como un hincha de la tribuna de un abarrotado estadio Nacional los goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún. Eso no es todo, Leguía también reconoce que gran parte de este éxito de la blanquirroja tiene nombre y apellido: Ricardo Gareca. Justamente, pidió que el ‘Tigre’ se mantenga en la Videna de San Luis hasta que él decida alejarse de las canchas.

- ¿En qué radica el quinto lugar alcanzado por la selección peruana en las Eliminatorias?

Es un equipo humilde, sencillo, el triunfo no se les sube a los humos. Además, tienen un líder espectacular como es Ricardo Gareca. Ya irán a dos mundiales. Nos va a igualar, ya. Van a seguir entrando en la historia del fútbol peruano. Me alegro mucho por ellos.

- Christian Cueva regaló fantasía dentro de la cancha ante Paraguay…

Lo que hizo Cueva lo he visto en Luka Modrić. Es un diez como Cueto, Cubillas, de los mejores que tuvimos. Es una categoría especial. El pase con tres dedos a Lapadula, el sombrero, previo pase al ‘Orejas’ Flores, jugadas que no se veían hace tiempo. A mí me encanta ese fútbol. Parecía que estaba en su barrio. Eso levantó el estadio. La gente añora ese lujo. Me dio mucha alegría, muy bonito. Esas jugadas levantan estadios.

- Eras uno de los primeros críticos de la convocatoria de Gianluca Lapadula. ¿Cambió tu decisión?

No estaba a favor de Gianluca Lapadula, es la verdad, pero olvidé que estaba como entrenador Ricardo Gareca. Si Lapadula decidía quedarse en Italia no lo iba a conocer nadie, ahora debe encenderle un cirio a Gareca, le hizo la vida.

- La voz del pueblo debe ser escuchada... Todos piden que renueven contrato al “Tigre” Gareca...

Deben renovarle hasta que se retire. Tenemos la suerte que le encanta el Perú. Además, tiene al lado a una persona como Juan Carlos Oblitas, quien es un fuera de serie. Los dos se llevan de maravilla, deben quedarse. Hay que aprovecharlo. Ha hecho lo que nadie hizo, y en una época donde el fútbol peruano es una lágrima.

- El nivel futbolístico de la selección es incomparable al reflejo de clubes peruanos a nivel internacional…

Muchos se preguntan, ¿cómo hace Perú para estar entre los cinco mejores de Sudamérica? Es mérito de Ricardo Gareca. Ha sacado jugadores, muchos criticados. Trauco criticado y sin jugar, pero responde. A Callens nadie lo tenía rastreado. Con Zambrano, ahora es lo mejor después de Rodríguez. Advíncula, un correcaminos, nadie lo agarra. Lapadula hace cosas que no hace en Italia. Todos muestran un mejor nivel que en sus equipos.

- ¿Viste los memes de los hinchas que llaman verdaderamente profesor a Gareca?

Sí, los políticos deberían recibir una charla de liderazgo de Ricardo Gareca. Eso necesitan. Gareca es un personaje que mueve masas. Perú es uno antes y después de Ricardo. Ni la gente iba al estadio, renegaban, ahora llegó Gareca y tenemos la mejor hinchada del mundo. Uno tiene que tratar bien al peruano, y son leales.

- ¿Australia o Emiratos Árabes Unidos?

El que toque. Si continúan jugando así, como ante Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, imagínate. Además, van a tener amistosos que serán importantes, sobre todo para “Orejas” Flores, Yotún, Trauco, quienes estuvieron un poco falto de fútbol. También hay que recuperar a Carrillo. Ahora están con otra moral, con moral mundialista. El rival que toque, Perú lo pasará por encima.

- ¿De jugar ante Emiratos Árabes, el partido debería jugarse en un país neutral, no en Qatar?

Podría ser en cualquier parte de Europa, en España. El clima también es caluroso, pero se puede jugar de noche. Además, confío mucho en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así como se le ha criticado, hay que reconocer cuando hacen buen trabajo.

NO DEJES DE ESTAR INFORMADO

Alberto Fujimori: Corte IDH ordena al Perú que se abstenga de ejecutar liberación del expresidente

Piden que Estadio de Huamachuco se llame Christian Cueva

Christian Cueva disfruta con cumbia tras clasificación a Perú a repechaje (VIDEO)

Keiko Fujimori: “Esperamos que todos los trámites permitan que mi padre salga libre mañana”

La Libertad: Transporte urbano realizará paro próximo 4 de abril en Trujillo