La nueva edición del CADE Universitario 2025 se realizó en la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en la región Arequipa, donde se congregó a más de 250 estudiantes. La actividad fue organizada por la UTP e IPAE Acción Empresarial.

Este encuentro de jóvenes líderes más importantes del país, tuvo como objetivo impulsar en la juventud a tomar acción y ciudadanía para fortalecer la democracia, asumir posiciones de liderazgo y compromiso.

Las acciones fueron reflejadas en los estudiantes como Ruth Karina Mendoza, quien comentó que el evento la ayudó a tener nuevas perspectivas en diversos aspectos de la vida.

Al respecto, el rector de la UTP, Jonathan Golergant, expresó que el futuro no solo depende de los gobiernos o empresas, sino también de la energía, creatividad y el compromiso de los jóvenes.

A su vez, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, resaltó que Arequipa ha sido testigo de algo poderoso. “Jóvenes que no esperan el futuro, sino que deciden construirlo. Desde el barrio, la universidad, la comunidad, el emprendimiento o la acción política. Porque como dijimos al inicio: el futuro no se espera, se construye”, apuntó.

Entre los participantes, estuvieron los ponentes Ariana Lira, jefa de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio; José Buendía, Gerente de División de Negocios de MiBanco; Valery Zevallos, Fundadora de Estrafalario, ganadora de Empresas que Transforman el Perú 2024; Augusto Townsend, fundador de Comité y co-fundador de Recambio; Alexander Valverde, Presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa (Adepia), entre otros.