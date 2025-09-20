Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ha sido reconocido como uno de los mejores banqueros del mundo por la labor que realiza al frente de esta institución responsable de la política monetaria del país, es decir, principalmente, por controlar la inflación,

Haciendo esa labor, en el 2026 cumplirá 20 años al frente de esa institución y sería el momento que esta esperando para dar un paso al costado.

Ayer, tras hacer un informe del Reporte de Inflación Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2025 - 2026, fue consultado sobre la posibilidad de retirarse, manifestó que si se le preguntan ahora para seguir al frente del BCR diría que no, que no está con ningún deseo de buscar ser nombrado, nuevamente.

Reemplazos

Sobre quien pueda tomar su posta al frente del BCR, Velarde dijo que si tiene “que escoger a alguien para que inmediatamente pueda realizar las labores, probablemente sería alguien que ya está en el Banco Central”.

En ese sentido, con un gesto señaló a los dos funcionarios de confianza del BCR que lo acompañaban en la conferencia de prensa. Ellos son el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas, y al gerente general, Paul Castillo.

También tendría en cuenta a otros dos economistas que no están vinculados con el BCR, cuyas identidades evitó revelar.

Sin embargo, manifestó que “si me designara el nuevo presidente (el que será elegido en 2026), por cortesía, al menos, tendría que pensarlo, pero no depende en absoluto de mi. Si me preguntan ahora diría que no, si me pregunta en dos semanas digo tal vez, no sé. No depende de mi, y no estoy con ningún deseo de buscar (el cargo)”.