El entrenador de la Universidad César Vallejo, Roberto Mosquera, se refirió sobre la incorporación de Paolo Guerrero a su plantel que luchará por ganar la Liga 1.

“Es un jugador de élite, competitivo, ha estado en contacto con nuestro preparador físico. No va a llegar de la mejor manera, pero vamos a tener una base esta semana”, señaló Mosquera en L1Max.

Con Guerrero como “9″, Mosquera tendrá un dolor de cabeza para armar su ataque ya que cuenta con futbolistas de experiencia como: Osnar Noronha, Alejandro Ramírez y Yorleys Mena, quienes marcaron en la victoria por 3 a 2 ante FBC Melgar.

“Mi trabajo es conocer al equipo rival y de acuerdo a eso podrá jugar Paolo (Guerrero) con Osnar (Noronha) o Paolo solo como mediapunta o Osnar que te juega por los costados. Me permite plantear de acuerdo al rival, porque hay rivales que juegan con tres atrás o de repente con dos delanteros. Mena puede jugar por derecha, Osnar puede jugar por izquierda, ‘jarra’ (Alejandro Ramírez) puede ir por izquierda”, indicó.

La llegada del delantero que jugó el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana de Fútbol cataloga al cuadro vallejiano como uno de los favoritos para pelear el título nacional del fútbol peruano. Para Mosquera, hay que trabajar en el día a día y conocer como Guerrero se acopla a su sistema de juego.

”En el fútbol no hay garantía de nada, obviamente que, un jugador (Guerrero) de esa categoría sabemos lo que pueda rendir, pero no descarto a los demás delanteros. No podemos irresponsablemente decir ya llegó y ya campeonamos, eso no es así. Hay que construir una idea alrededor a él, darle los mismo recorridos o de repente diferentes a lo de Osnar o Mena. Y tengo que conocerlo entrenando, una cosa es verlo en la selección, otra cosa es verlo en otro equipo y otra cosa es verlo en nuestro equipo. Y ver cómo adaptarlo al modelo de juego que nosotros tenemos”, puntualizó.