La selección peruana empezará un nuevo proyecto, con Mano Menezes a la cabeza, pensando en la clasificación al Mundial 2030. En ese sentido, Nolberto Solano, quien fue parte de uno de los períodos más exitosos de la “Blanquirroja”, hace un análisis de la actualidad con la que se topará el DT brasileño.

¿Cuán difícil es potenciar las divisiones menores en Perú?

Hay muchas cosas que siempre hay que seguir exigiendo a los clubes, como la infraestructura. Eso es clave. Así como pedimos colegios para la educación, lo mismo es en el fútbol. La Federación debería obligar a los equipos a tener, mínimo, tres o cuatro campos de fútbol e inferiores, para que no siempre sigamos ahorcando a Alianza, a la “U”, a Cristal o a los que hacen bien las cosas. Que no sean solo tres o cuatro, que estén otros más, que sean 20. Por eso, Argentina y Brasil producen; te vas a Ecuador y a Colombia, lo mismo. Nosotros nos estamos quedando en ese aspecto, por eso sufrimos con el tema de no ver muchos futbolistas y se habla de la nueva camada y del recambio. El recambio se da de forma natural, pero los clubes tienen que empezar a trabajar a conciencia.

Se aumentó el cupo de extranjeros en la Liga 1 y, por ejemplo, FC Cajamarca alineó a 10 jugadores no nacidos en Perú. ¿Cuánto afecta a la selección y a la potenciación de los futbolistas nacionales?

Si nos ponemos a pensar, todo el mundo critica sobre dónde está la nueva generación o cuándo vamos a salir de estos momentos difíciles. Si las reglas siguen así, las posibilidades son menores. No tengo nada en contra de los extranjeros ni de este club, que tiene excelentes futbolistas, pero son nacionalizados. No tomemos el camino más fácil: traigo de afuera y ya. ¿Por qué? Porque no hay producción, no exigimos y, vuelvo a repetir, tres o cuatro clubes no abastecen. Somos un país de más de 30 millones de habitantes. Todo empieza desde el señor Lozano y la directiva, que deben apretar a los clubes. Faltan campos donde puedas empezar a producir futbolistas. Sin eso, va a ser duro para el técnico Mano Menezes. Vas a Cusco o Cajamarca, los delanteros protagonistas o los mejores centrales, son todos extranjeros. Es un tema serio y hay que darle prioridad o vamos a estar en un vacío. Creemos que la solución es traer al mejor técnico del mundo para que arregle todo esto que nos pasa.

Renato Tapia tuvo una discusión con la Federación. ¿Cómo tomas este tipo de posiciones contra algunas decisiones dentro de la FPF?

Estamos en un momento en el que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar ningún jugador. Menos de la magnitud de Renato. Obviamente, ha mostrado un desacuerdo, porque el futbolista tiene que ver la parte personal, qué es lo que más le conviene y que lastimosamente no se manejó. En la época en la que estuve, gracias a Dios, con los buenos resultados, estar en la selección era el paraíso y esas cosas no pasaban. Parece mentira, pero en estos últimos años, a raíz de la salida de Ricardo, todo se ha distorsionado. No se sabían de peleas, ni entre ellos mismos. No salía un jugador y luego otro a responder. Discrepancias siempre hay. Como en cualquier trabajo, te puedes pelear con tu jefe o con tu compañero, es normal. Esto es fútbol, sucede a cada rato. Lo importante es a la hora del partido, ser profesionales en el momento, porque hay que representar a un país.

¿Crees que estará de nuevo en la selección?

Renato es un deportista de lujo. Tener más de 70 partidos en la selección no es fácil y esos son jugadores que, después, cuando hay que disputar una eliminatoria, son necesarios. Pienso que, sin duda, el “profe”, con sus años de experiencia, va a saber manejar, viajará y va a tener una charla. Estas asperezas se liman, no creo que sea tan serio para que tenga que afectar a la selección. Recordemos que los futbolistas estaban llenos de elogios y, lastimosamente, en estos años, con las cosas negativas, porque así es el fútbol, la crítica, a la que no estaban acostumbrados, cambió. Con experiencia, lo van a entender. Cuando las cosas van bien, todos quieren estar en la fiesta; y cuando están mal, ahí es al contrario. Hay que tener personalidad y saber que cuando estamos en este mundo, hay que saber aceptar las críticas. Lo negativo nunca te tiene que desestabilizar. Al contrario, debe hacerte fuerte.

“Ñol” recuerda que a Perú ya le fue bien con Didí, pero resalta que es importante que los jugadores tengan un buen nivel. “Hay que entender en qué realidad ponemos al profesor Menezes. Tenemos que solucionar la casa primero”, indicó.