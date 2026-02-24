La doble campeona mundial WSL e ISA, Sofía Mulanovich, anunció el lanzamiento del Surf Fest Pro League by Sofía Mulanovich, una nueva liga profesional que busca consolidar una plataforma competitiva desde Perú hacia la región.

“Durante muchos años competí en los circuitos más importantes del mundo y siempre tuve una idea clara: crear una plataforma profesional desde acá para nuestra región. Hoy esta idea se hace realidad”, señaló la surfista nacional.

Aval internacional y premios

El certamen contará con el respaldo del ALAS Global Tour, considerado el circuito profesional más importante de Latinoamérica.

La liga reunirá a más de 150 atletas de cerca de 12 países y repartirá más de 80 mil dólares en premios. Incluirá las categorías:

Shortboard masculino y femenino

Sub-18

Sub-16

Sub-14

Longboard

Karín Sierralta, CEO del ALAS Global Tour, destacó que la primera etapa también será válida como tercera fecha del circuito 2026.

Tres fechas confirmadas en 2026

El Surf Fest Pro League tendrá tres etapas durante su primer año:

📍 Punta Roquitas (Costa Verde, Lima) Del 5 al 8 de marzo

📍 Playa Lobitos (Talara, Piura) Del 8 al 11 de octubre

📍 Playa Señoritas (Punta Hermosa, Lima) Del 10 al 13 de diciembre

La organización busca fortalecer el desarrollo del talento joven y consolidar al Perú como referente regional del surf competitivo.

Proyección regional

El proyecto conecta la experiencia internacional de Mulanovich con la trayectoria del ALAS Global Tour, en un contexto donde las playas peruanas son consideradas escenarios clave para la práctica del surf en Sudamérica.