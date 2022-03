Sport Boys borró todo lo bueno que hizo durante el primer tiempo en el partido ante Ayacucho FC, por la Copa Sudamericana. Los ‘Zorros’ habían destacado en el inicio de la segunda parte y poco tiempo después llegó la igualdad parcial: Minzun Quina no desperdició un lanzamiento de penal.

El árbitro boliviano Ivo Méndez había sancionado la falta de Cristian Florez dentro del área y expulsó al futbolista, que reclamó, aseverando que el cobro era injusto. Sin embargo, nada hizo cambiar la decisión del juez, que de inmediato pidió orden, acabó con los conflictos generados para continuar el cotejo.

Minzun Quina se quedó con la pelota, la acomodó sobre el punto dispuesto y esperó la señal del colegiado para poder definir. El portero Patricio Álvarez esperaba con mucha atención, aunque no pudo hacer nada: se lanzó hacia su poste izquierdo y el balón ingresó por el medio, en la zona más alta.

El plantel de Ayacucho FC empezó a festejar con euforia sobre el césped del Estadio Nacional, puesto que la igualdad los llevará a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Recordemos que los ‘Zorros’ se habían impuesto por 2-0 en el encuentro de ida.

Final de Sport Boys vs. Ayacucho FC

No fue suficiente. Sport Boys derrotó 3-2 a Ayacucho FC este miércoles por la Fase 1 de la Copa Sudamericana, pero no le alcanzó para ingresar a la etapa de grupos del torneo continental. Tras el 2-0 de la ida a favor de los ‘Zorros’, Alexis Blanco igualó la serie al descanso con un doblete. Sin embargo, los ayacuchanos reaccionaron en el complemento con goles de Cristian Techera y Minzum Quina, colocándose 4-2 arriba en el global. Luis Ramírez le dio la victoria a la ‘Misilera’ sobre el final (el 4-3), cuando ambos equipos jugaban con 10 hombres, mas no la clasificación.