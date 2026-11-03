Triunfazo en el IPD. Sport Huancayo dio un buen partido a sus hinchas. Aunque lento en el primer tiempo, sacó las garras en el complemento y derrotó 2-0 a FBC Melgar por la fecha 15 del Clausura. Con 31 puntos, volvió a trepar a la cima del torneo.

El equipo de Richard Pellejero tuvo paciencia y encontró los espacios para liquidar al Dominó. En la primera mitad, ambos conjuntos plantearon un 4-2-3-1 y protagonizaron un duelo de ida y vuelta, pero se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento, el Rojo adelantó sus líneas y salió decidido a romper el cero. Daniel Porozo desperdició dos ocasiones claras, mientras Nahuel Luján se convirtió en un dolor de cabeza para la zaga arequipeña e incluso estrelló un remate en el parante.

La insistencia tuvo premio a los 79 minutos. Tras una falta de Nelson Cabanillas contra Luján, Javier Sanguinetti convirtió desde los doce pasos. En los descuentos, Juan David Martínez quebró la defensa visitante y selló el 2-0.

Confianza en el equipo

Quien no dudó en demostrar su satisfacción fue el DT Richard Pellejero.

“Yo ya dije más de una vez que creo que hoy enfrentamos, para mi gusto, al mejor equipo del Perú. Sabíamos que iba a ser un partido duro, difícil como lo fue, pero también creía en mis jugadores”, señaló. El entrenador del rojo Matador indicó que hubo una clara diferencia entre los dos tiempos de juego.

“El segundo tiempo fue totalmente distinto, un equipo que salió a presionar, un equipo que fue agresivo, un equipo que tal vez tomó otras mejores decisiones y nada, yo creo que fuimos justos ganadores”, culminó.