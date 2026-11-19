El encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, programado para este domingo 22 de noviembre por el Torneo Clausura de la Liga 1, se disputará con restricciones de aforo en el Estadio IPD de Huancayo, en la región Junín.

La Dirección de Seguridad Deportiva (Disede) aprobó el Plan de Protección y Seguridad para el compromiso, pero dispuso que únicamente la tribuna Occidente podrá recibir espectadores.

La autorización establece un aforo máximo de 7860 personas, lo que limitará la asistencia de los hinchas para uno de los últimos encuentros del campeonato.

¿Por qué inhabilitaron la tribuna Oriente del Estadio IPD de Huancayo?

De acuerdo con las observaciones de seguridad, la tribuna Oriente no cuenta con la certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que acredita el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para recibir público.

Asimismo, la platea baja quedó inhabilitada para este compromiso, reduciendo la capacidad disponible del recinto deportivo.

Sport Huancayo vs. Universitario se jugará con aforo reducido

La restricción obliga a concentrar a los espectadores en la tribuna Occidente, pese a la expectativa que genera la llegada del conjunto crema a la capital de Junín.

Sport Huancayo buscará aprovechar su condición de local frente a Universitario de Deportes en la recta final del Torneo Clausura, en una jornada marcada por las disposiciones de seguridad.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sport Huancayo vs. Universitario?

El encuentro está programado para este domingo 22 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo.

Asimismo, Sport Huancayo estableció un precio único de S/ 200 para las entradas al compromiso, correspondiente a la recta final del Torneo Clausura 2026.