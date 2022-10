Sporting Cristal anunció la separación al futbolista Martín Távara del plantel tras las acusaciones de violencia de género. Así lo informó el club celeste mediante un comunicado que compartió a través de sus redes sociales.

La institución deportiva añadió que “ha dado inicio al procedimiento correspondiente establecido por Ley”. Además, especificó que “es riguroso en su postura de no tolerar actos de violencia contra la mujer y de exigir un comportamiento ejemplar acorde con los valores de nuestra institución y con nuestro propósito de ayudar a construir una mejor sociedad”.

Cabe recordar que, Angye Zapata, la expareja del mediocampista, lo acusó de maltrato físico y psicológico en declaraciones con el programa Magaly TV La Firme. La bailarina recordó que el futbolista no solo la violentaba cuando se encontraban solos, sino también cuando asistían a reuniones con otras personas.

“Él estaba en estado de ebriedad, como la mayoría de veces en los que me ha agredido. Habían personas presentes y no hicieron nada. Me decía que la ropa que tenía puesta él me la había comprado, y me exigía que me la quitara. Me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió”, acotó durante la entrevista con el espacio de espectáculos el último lunes.

Angye Zapata contó que no denunciaba estos hechos porque vivía bajo amenazas por parte del futbolista. “Me empujaba, me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza. Tres veces me rompió la boca, me dejó el ojo morado, el brazo morado. La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió el diente”, añadió.