Sporting Cristal venció 4-1 a Cienciano este domingo en el Estadio Alberto Gallardo, por la última fecha del Torneo Clausura. El resultado no le bastó para quedarse con el título, ya que dependía de lo que ocurriera en el partido entre Sport Huancayo y Universitario.

Los goles del conjunto celeste fueron obra de Luis Ibérico (minuto 11), Hernán Barcos (16), Santiago González (46) y Michael Hoyos (86). Por el lado de Cienciano, Neri Bandiera marcó el descuento a los 36 minutos.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En el otro encuentro de la jornada, Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario y se proclamó campeón del Clausura. Con ello, la tabla del torneo quedó con Huancayo en el primer lugar con 37 puntos, seguido por Cristal con 35, y Alianza Lima y Universitario con 32 cada uno.

Por su parte, Sporting Cristal aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 al ubicarse en el quinto puesto de la tabla acumulada con 54 puntos. Cienciano también obtuvo su pase al certamen internacional al terminar séptimo con 50 puntos, y disputará este torneo por segundo año consecutivo.