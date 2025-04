Sporting Huamachuco derrotó 4 a 1 D & R, en el estadio Municipal, y tomó el liderato de la Primera División del fútbol huamachuquino, a falta de una fecha.

El cuadro celeste, que tiene como entrenador a Yuri Miñano, se quedó con la victoria con tantos de Kevin Araujo (3) y Mihael Carranza.

En otros resultados de la sexta fecha: Héroes Huamachuco 2-2 Atlético de Gala, Racing Club 4-2 Real Orbegoso y Unión Huamachuco 2-2 Independiente de Gala.

La tabla de posiciones tiene a Sporting Huamachuco como puntero con 14 puntos, seguido de Unión Huamachuco con 13 unidades. Luego, vienen Independiente de Gala (12), Racing Club (10), Real Orbegoso (6), Héroes de Huamachuco (4), D & R (3) y Atlético de Gala (2).

Este sábado 19 de abril se disputa la última fecha. A las 9 de la mañana, Héroes de Huamachuco vs. D & R, 11 a.m. Atlético de Gala vs. Real Orbegoso, 1 p.m. Racing Club vs. Independiente de Gala y 3 p.m. Unión Huamachuco vs. Sporting Huamachuco.