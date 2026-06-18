La selección de Suiza se medirá este jueves 18 de junio ante Bosnia y Herzegovina por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un duelo que podría empezar a definir el futuro de ambos equipos en la Copa del Mundo.

Los dos combinados llegan tras igualar en sus respectivos debuts. Los helvéticos empataron 1-1 ante Qatar, mientras que Bosnia rescató un punto frente a Canadá. Como consecuencia, las cuatro selecciones del grupo quedaron igualadas con una unidad.

¿A qué hora juega Suiza vs. Bosnia?

País Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m. Suiza 9:00 p.m. Bosnia y Herzegovina 9:00 p.m.

¿Dónde ver Suiza vs. Bosnia EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports y DGO.

Asimismo, el partido podrá seguirse mediante las plataformas digitales con derechos oficiales del Mundial 2026.

Suiza necesita convertir su dominio en victorias

La selección dirigida por Murat Yakin dejó buenas sensaciones en su debut, pero terminó cediendo un empate frente a Qatar en los minutos finales.

Los europeos buscarán hacer valer su experiencia mundialista y dar un paso importante hacia la clasificación. Suiza acumula una destacada regularidad en las últimas Copas del Mundo y ha perdido apenas uno de sus últimos ocho encuentros de fase de grupos.

El conjunto helvético se caracteriza por su orden táctico, solidez defensiva y la capacidad ofensiva de jugadores como Breel Embolo y Remo Freuler.

Bosnia quiere dejar atrás el papel de sorpresa

Bosnia y Herzegovina llega con confianza después de empatar con Canadá en la primera jornada y pretende demostrar que puede competir de igual a igual frente a cualquier rival.

El técnico Sergej Barbarez ha reconstruido el equipo combinando jóvenes talentos con futbolistas experimentados liderados por Edin Dzeko, quien disputa posiblemente su último Mundial. Los bosnios llegan además invictos en sus últimos compromisos internacionales.

Su estilo se basa en una defensa compacta y rápidos contragolpes, una fórmula que buscarán repetir ante los suizos.

Un Grupo B completamente abierto

Con todos los equipos empatados a un punto, el Grupo B es uno de los más equilibrados del Mundial 2026.

Una victoria permitiría al ganador quedar muy cerca de los octavos de final antes de la última jornada, en la que Suiza enfrentará a Canadá y Bosnia se medirá con Qatar.