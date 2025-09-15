Atlético Sumar Motors, logró una importante victoria en su debut de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025, jugando como local en Jauja. A pesar de un polémico arbitraje los dirigidos de Elmer Castro lograron sobreponerse esperan sumar en el encuentro de vuelta para avanzar de fase en el futbol macho.

Jugando de local en Jauja, el equipo huancaíno, no logró el resultado que quería, pero rescató los tres puntos en casa ante el Club Deportivo Anbo de la región Puno. A pesar de dominar el encuentro desde el pitazo inicial, el Submarino Amarillo, dejó escapar claras oportunidades de gol, hasta que infló las redes del arco rival en el ocaso del primer tiempo.

En el segundo amplió el marcado con un golazo de Almonacid, parecía que se venía la goleada, sin embargo el polémico arbitraje del pasqueño Bernardo, terminó desconcertando a los futbolistas de Sumar Motors, lo que aprovecharon los de la visita para descontar al 2 – 1 final.

“Hemos sacado un buen resultado y falta todavía 90 minutos por jugar y vamos a entregar todo en el duelo de vuelta. El árbitro no cobró un penal, pero no se puede decir nada del arbitraje”, señaló el delantero de Sumar Motors, Omar Riveros.

“Estoy contento porque conozco a la mayoría de los chicos, pero tenemos que corregir, en la única llegada nos anotaron de un balón parado”, dijo el Dt. Elmer Castro.