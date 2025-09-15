La selección peruana de tabla alcanzó el subcampeonato mundial en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025, obteniendo la medalla de plata por equipo. Este logro refleja el talento, esfuerzo y la unión entre los atletas y el comando técnico.

El equipo peruano destacó gracias a las actuaciones de Arena Rodríguez Vargas, Sol Aguirre, Daniella Rosas, Alonso Correa, Lucca Mesinas y Luca Pérez del Solar.

La dirección técnica estuvo a cargo de Gabriel Aramburú, Carlos Mario Zapata, Alejandr de la Fuente y Richard Navarrete, quienes apoyaron a los surfistas durante toda la competencia.

Esta medalla de plata representa un motivo de orgullo nacional y reafirma al Perú como una potencia mundial en el surf.

Más allá del resultado, el equipo peruano demostró valores como la disciplina, la resiliencia y la entrega constante por mantener al país en lo más alto.