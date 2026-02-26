Hasta el 28 de febrero, la playa Señoritas, en Punta Hermosa, será sede del Señoritas Open Pro 2026, primera competencia del año de la World Surf League (WSL) en la región.

El campeonato se consolida como uno de los eventos más relevantes del calendario sudamericano, al reunir a surfistas de Perú, Brasil, Chile, Argentina y Ecuador, quienes buscarán sumar puntos clave en el ranking regional y acercarse al Challenger Series, antesala del circuito mundial.

Team Perú llega con figuras consolidadas

El equipo peruano afronta la competencia con un plantel destacado integrado por:

Alonso Correa

Sol Aguirre

Daniella Rosas

Catalina Zariquiey

Arena Rodríguez

Miguel Tudela

Miguel Tudela representó al Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y obtuvo la medalla de bronce en shortboard masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Por su parte, Arena Rodríguez se coronó campeona sudamericana Junior de la WSL en 2024 tras ganar el WSL Huanchaco Pro y alcanzó el cuarto lugar en los ISA World Surfing Games 2025 en El Salvador, contribuyendo a la medalla de plata por equipos del Team Perú.

Categorías y premios

El torneo se disputará en las categorías:

Open QS 2000 (Qualifying Series)

JQS (Junior Qualifying Series)

Ambas en damas y varones.

El evento repartirá una bolsa total de premios de US$ 22 500, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.

Respaldo y proyección internacional

El campeonato cuenta con el auspicio de Betsafe, que respalda el desarrollo del surf competitivo y la proyección internacional del Perú como sede clave del circuito sudamericano.