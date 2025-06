Los equipos de damas y varones de Trujillo U17 vienen ultimando su preparación para la IV Semifinal del Nacional de Básquetbol que se disputa en nuestra ciudad, del 27 al 29 de junio.

En varones los rivales de Trujillo serán los representativos de Cajamarca, Lima y Chiclayo. Mientras que en la rama femenina, las trujillanas deberán enfrentarse a Cajamarca, Caraz y Restauración de Huaraz.

Esta etapa semifinal IV se disputará en el Coliseo del Colegio San José Obrero de Trujillo.

La presentación oficial de ambas selecciones trujillanas se realizó en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo donde se otorgó un reconocimiento a los basquetbolistas destacados de esta categoría U17.

ENCUENTROS

La programación para este viernes 27 de junio se inicia a las 3 p.m. Cajamarca vs. Caraz (femenino), 5 p.m. Lima vs. Cajamarca (masculino), 6:30 p.m. Trujillo vs. Restauración Huaraz (femenino) y 8 p.m. Trujillo vs. Chiclayo (masculino).