El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, calificó como una actuación “heroica” el triunfo por 3-2 sobre México en el estadio Azteca, resultado que permitió a su equipo clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026. El estratega aseguró que la intensidad del compromiso hizo que se sintiera más como una final que como un partido de octavos de final.

“Sentí que nunca fue un partido de octavos de final. Es casi como si hubiéramos ganado una final en el último momento, cuando el árbitro se lleva el silbato a la boca. Una actuación heroica y un resultado heroico al final”, manifestó Tuchel tras el encuentro, visiblemente emocionado por la clasificación.

La alegría no fue completa para el conjunto inglés. Las celebraciones se vieron opacadas por la lesión de Jordan Henderson, quien cayó sobre una valla publicitaria mientras festejaba con sus compañeros el pase a la siguiente ronda del torneo.

El excapitán del Liverpool fue trasladado a un hospital tras sufrir una lesión en la muñeca, dolencia que pone en duda su continuidad en el Mundial. “Jordan se lesionó la muñeca, no puede ser que esta noche Jordan no esté con nosotros. Desconozco el procedimiento, el médico me dijo que está en el hospital”, explicó el seleccionador.

Además de la clasificación, Tuchel destacó el valor simbólico del triunfo en el estadio Azteca, escenario que evocaba recuerdos amargos para el fútbol inglés. “Tuvimos una historia muy triste con este estadio, hoy hacemos las paces”, afirmó el entrenador, en alusión a los episodios que marcaron a Inglaterra hace cuatro décadas en ese recinto mexicano.

Con el boleto asegurado a los cuartos de final, Inglaterra afrontará la siguiente etapa con el impulso de una victoria memorable, aunque pendiente de la evolución médica de Henderson, cuya posible ausencia representaría una baja sensible para las aspiraciones del conjunto británico en la recta decisiva del Mundial 2026.