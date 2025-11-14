Se hizo justicia. La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA) de la Federación Peruana de Fútbol, (FPF), mediante Resolución N° 016 conformado por Alicia Ayala, Rider Ríos y Néstor Pari declaró fundado el reclamo presentado por Unión Minas contra ASA FC.

A este equipo se le acusaba de haber alineado en el partido del domingo 09 de noviembre, de manera irregular e indebida, a los jugadores Jean Pierre Gastelú Arce y Paulo Jairo Lovera Luna sin contar con la certificación válida de la Liga Distrital y Provincial correspondiente.

Debido a ello el Unión Minas Centromin Pasco se clasifica a la gran final de la Copa Perú y luchará ante el equipo de Puno por el ascenso directo a Liga 2 este domingo 16 a las 2: 30 de la tarde en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador Lima.

Sin embargo, desde ASA FC informan que están alistando una apelación tras conocerse el fallo y mientras tanto, pedirán la suspensión del partido del domingo.

El campeón asciende a Liga 2 y el subcampeón va a repechaje con el subcampeón de la Liga 3 Estudiantil CNI de Iquitos, para ascender también a la Liga 2.